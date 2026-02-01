İsrail ve ABD, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Görüştü - Son Dakika
İsrail ve ABD, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Görüştü

01.02.2026 16:16
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD'ye yaptığı ziyarette İran'a yönelik saldırı planlarını görüştü.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'yi ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail ordusu tarafından basına gönderilen bir bilgilendirme notunda, Zamir'in haftasonu ABD'de olduğu aktarıldı.

Zamir'in İran'a saldırılara yönelik devam eden hazırlıklar kapsamında ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD ile İsrail'in İran'a saldırı konusunda tam koordinasyon içerisinde olduğu ve Washinton yönetiminin saldırı öncesinde Tel Aviv yönetimine bilgilendirme yapacağı ileri sürüldü.

ABD, İsrail'i karar alma sürecinin dışında tutuyor iddiası

Öte yandan, söz konusu bilgi notunun gönderilmesinden önce, İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin, İran'a muhtemel saldırı konusunda İsrail ile her şeyi paylaşmadığı ve Tel Aviv yönetimini karar alma sürecinin dışında tuttuğunu kaydetti.

Habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı ABD'nin İran'a muhtemel saldırısının 2 hafta ila 2 ayı bulmasını beklerken, ABD, İran'a saldırı konusunda İsrail ile her şeyi paylaşmıyor ve Tel Aviv yönetimini karar alma sürecinin dışında tutuyor.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sadece nükleer program konusunda bir anlaşmaya varacağı ve bunun balistik füze programını kapsamayacağından endişe ediyor. Buna rağmen Tel Aviv yönetiminin iddialarının aksine Tahran yönetiminin Haziran 2025'teki İsrail-İran savaşından önceki füze kapasitesine henüz ulaşamadığı belirtiliyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

