İsrail ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
İsrail ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü

15.01.2026 20:17
Saar ve Quirno, güvenlik konuları ve ikili ilişkileri ele aldı, Münih Konferansı'nda bir araya gelecek.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno'nun çeşitli konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Quirno ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Quirno'nun görüşmede Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "terör örgütü" ilan etme kararı hakkında İsrail'i bilgilendirdiğini aktaran Saar, Arjantinli mevkidaşı ile gelecek ay düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geleceklerini duyurdu.

Saar, burada yapılacak görüşmede Milei'nin nisanda İsrail'e yapacağı ziyaret üzerine çalışacaklarını ve İsrail-Arjantin ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Quirno ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Saar ile İran ve Venezuela konularını ele aldıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini bildirmişti.

İsrail-Arjantin ilişkilerinde gerilim olduğu iddia edilmişti

İsrail basını, İsrailli Navitas petrol şirketinin Arjantin'in hak iddia ettiği İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adaları'nda petrol arama ihalesi almasının ardından Tel Aviv ile Buenos Aires arasında tansiyonun yükseldiğini kaydetmişti.

Arjantin'in İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Arjantin'deki muhataplarıyla iletişime geçerek "Navitas'ın özel bir şirket olduğu ve İsrail'in bu konuda bir müdahalesinin bulunmadığını" bildirdiği aktarılmıştı.

Buna karşın, Arjantin'in bu açıklamadan tatmin olmadığı, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı İngiltere'ye bağlı Falkland Adaları'nın kendisine miras kaldığını savunuyor.

Kaynak: AA

