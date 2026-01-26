İsrail ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bakanlar, gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, siyasi diyalog, enerji, ticaret, yatırımlar, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini genişletme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki iş birliği için yeni fırsatlar keşfetme konusundaki ilgilerini de dile getirdiler. Görüşmede uluslararası ve bölgesel öneme sahip konulara da değinen bakanlar, her iki ülkenin ve ötesindeki bölgelerde barışa, kalkınmaya ve refaha katkıda bulunmanın önemine değinerek aynı zamanda da Azerbaycan-İsrail ortaklığını daha da derinleştirme kararlılıklarını dile getirdiler. Taraflar görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ