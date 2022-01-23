İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu - Son Dakika

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek teknoloji sektöründe araştırma geliştirme, mevcut teknolojilerinin ilerletilmesi ve bu alanda iki ülke şirketlerine teşvik sağlayacak ortak yatırım fonu kurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen'in sunduğu yatırım fonu teklifinin hükümet tarafından onaylandığını belirtildi.

Açıklamada, iki uluslu endüstriyel Ar-Ge fonunun, iki ülke şirketleri arasındaki ortak faaliyetlere yönelik talepleri teşvik edeceği vurgulandı.

Fon kapsamında İsrail ve BAE'nin, 10 yıl süreliğine yıllık 5'er milyon dolar bütçe ayıracağı, böylelikle toplamda 100 milyon dolarlık bütçeye ulaşılacağı bildirildi.

Söz konusu fonu kurma girişiminin, İsrail Başbakanı Haftali Bennett'in Kasım 2021'de Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bennett ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid arasında ele alındığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, fonun onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve BAE, yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak tutkuyu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.