İsrail yanlılarının hedefindeki rapçi Lowkey'e destek kampanyası - Son Dakika
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İsrail yanlılarının hedefindeki rapçi Lowkey'e destek kampanyası

30.03.2022 14:16
İsrail yanlılarının hedefindeki rapçi Lowkey'e destek kampanyası

Aralarında aktörler, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi, İsrail yanlısı bir grubun Filistin için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle şarkılarının müzik platformu Spotify'dan kaldırılmasını talep ettiği rapçi Lowkey'e, düzenledikleri imza kampanyasıyla destek verdi.

Aralarında aktörler, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi, İsrail yanlısı bir grubun Filistin için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle şarkılarının müzik platformu Spotify'dan kaldırılmasını talep ettiği rapçi Lowkey'e, düzenledikleri imza kampanyasıyla destek verdi.

Lowkey'i destekleyenlerce imzalanan metinde, Spotify ve diğer tüm platformlara, vurgulanan sorunlarla ilgilenmek yerine bu sorunlarla ilgili müziğinin kaldırılmasını tercih eden baskı gruplarına boyun eğmeme çağrısında bulunuldu.

Metinde, "Lowkey'e karşı kampanya, Filistinlileri ve destekçilerini susturmak için tasarlandı. Filistin karşıtı sansür artık sanatsal alana da ulaşıyor. Bugün Lowkey; yarın kim?" diye soruldu.

Rapçinin "onu şeytanlaştırmak, karalamak ve platformdan çıkarmak için koordine bir karalama kampanyasının hedefi" olduğu kaydedilen metinde "Lowkey'in müziği, dünya çapında milyonlarca kişiye ilham verdi, onları harekete geçirdi ve çalışmalarında gündeme getirdiği konulara karşı ilgi uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Lowkey'in "Filistin insan haklarının amansız bir savunucusu olduğu ve verdiği mesajın duyulmamasını istemeyen birçok kişinin hedefinde yer aldığı" ifade edildi.

Destek verenler

Sahne adı Lowkey olan Kareem Dennis'i destekleyenler arasında aktörler Mark Ruffalo, Michael Malarkey, yönetmen Ken Loach, ABD'li ünlü öğretim görevlisi ve aktivist Dr. Cornel West, gazeteciler Chris Hedges, Glenn Greenwald, Katie Halper, Prof. Noam Chomsky, Prof. Avi Shlaim, Rabbi David Mivasair, komedyen Frankie Boyle, rapçiler Wretch 32 ve Ghetts, model Anwar Hadid, Pink Floyd'un kurucularında Roger Waters, müzisyenler Brian Eno, Akala, Avelino, Unesco İyi Niyet Elçisi Prenses Dana Firas, İnsan hakları savunucusu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Barınma Hakkı Özel Raportörü Leilani Farha, Güney Afrikalı siyasetçi Nkosi Zwelivelile Mandela ve BM Araştırmaları Merkezi Direktörü Mark Seddon da yer aldı.

Daha önce de kampanyaların hedefi oldu

Lowkey'e karşı kampanya, "İsrail'e İnanıyoruz" adlı bir İngiltere merkezli İsrail yanlısı grup tarafından başlatıldı.

Taraftarlarından "Spotify'daki aşırı İsrail karşıtı içeriğe karşı" bir dilekçeye imza vermelerini isteyen grup, Lowkey'in bazı şarkılarının "aşırıcılık ve antisemitik ifadeler" içerdiğini savundu.

Lowkey, Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle daha önce de kampanyaların hedefi olmuştu.

Ay başında Cambridge Üniversitesi Filistin Topluluğu, İsrail yanlısı bir kampanyanın ardından Lowkey'in konuk olacağı panel ertelemek zorunda kalmıştı.

Panel iptal etme girişimlerine rağmen bir hafta sonra devam etse de Lowkey'nin Liverpool'daki bir konferansa katılımı bir Yahudi Öğrenciler Birliği'nin kampanyasının ardından iptal edilmişti.

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Filistin, Spotify, İsrail, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail yanlılarının hedefindeki rapçi Lowkey'e destek kampanyası - Son Dakika


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