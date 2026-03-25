İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

İsrail’in güneyindeki Beerşeba kentinde elinde büyük bıçaklar bulunan bir kadın, çevrede paniğe yol açtı. Sirenlerin çaldığı anlarda bıçaklarla dans eden kadın, çevredeki kişiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın Beerşeba’da meydana geldiği ve kadının elinde birden fazla büyük bıçakla sokakta dolaştığı anların kısa sürede gündem olduğu bildirildi. Görüntülerde, çevrede bulunan kişilerin kadına müdahale ederek yere düşürdüğü anlar dikkat çekti.

SİRENLER ÇALDI, PANİK YAŞANDI

Olay sırasında siren seslerinin yükseldiği ve bölgede kısa süreli panik yaşandığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin olay yerine yönlendirildiği belirtilirken, kadının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yetkililerden olayın nedeni ya da kadının kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRI MI, BİREYSEL OLAY MI?

Olayın bir saldırı girişimi olup olmadığı ya da bireysel bir vaka mı olduğu henüz netlik kazanmadı. İsrail’de özellikle son yıllarda bıçaklı saldırıların sıkça yaşandığı bilinirken, Beerşeba daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte olay, kısa sürede uluslararası gündeme taşındı.