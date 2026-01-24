İsrailli Aktiviste Cinsel Taciz - Son Dakika
İsrailli Aktiviste Cinsel Taciz

24.01.2026 22:16
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da destek veren bir aktiviste cinsel tacizde bulundu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılara karşı Filistinlilere destek veren İsrailli bir kadın aktiviste saldırarak cinsel tacizde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Nablus'un Duma köyünde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bölge sakinlerine ve İsrailli kadın aktivistlere saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerden birinin üzerinde İsrail askeri üniforması olması dikkati çekti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge sakinlerine saldırdığı, saldırılara karşı Filistinlilere destek vermek için bölgede bulunan İsrailli kadın aktivistlere de cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

Aktivistler, daha önceki olaylarda şikayetlerinin dikkate alınmaması nedeniyle yaşanan saldırı ve taciz hakkında şikayetçi olmadı.

Bir aktivist, olayı "20'li yaşlarda birkaç kişi kapıları tekmeledi, bu taciz her gün yaşanıyor. İçlerinden biri bir kadın aktiviste sarılarak taciz etti." şeklinde anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun saldırılarına paralel olarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da belirgin bir şekilde artış gösterdi. Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere sürekli olarak saldırılar düzenliyor ve mülklerine zarar veriyor. Filistinliler, İsrail ordusuna şikayette bulunsalar dahi yerleşimciler hakkında işlem yapılmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA

21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
