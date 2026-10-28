İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir\'in yardımcısı: Halkımız aptal
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir\'in yardımcısı: Halkımız aptal
Haber Videosu

İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı Oshar Gabbai, seçim sonuçlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Gabbai, "Hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal." dedi.

İsrail’de sandık çıkış anketleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyonunun kaybettiğini ancak rakibi Gadi Eisenkot’un bloğunun da meclis çoğunluğunu sağlayamadığını ortaya koydu.

"İSRAİL HALKI APTAL"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yardımcısı Oshra Gabbai, son seçim sonuçlarının ardından yaptığı skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Sandıktan çıkan tablodan memnun kalmayan Gabbai, seçmenin tercihini hedef alarak "Hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edinNetanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edin İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvirİsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyorNetanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacakİsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak İsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptıİsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptı
GüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
Türkiye Kupası’nda 2 büyük sürpriz 3. Lig takımlarına elendiler Türkiye Kupası'nda 2 büyük sürpriz! 3. Lig takımlarına elendiler
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 01:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei