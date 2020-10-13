İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'daki yola ırkçı tabela koydu
13.10.2020 16:55
Filistin'in işgal altındaki toprakları Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi.
Filistin'in işgal altındaki toprakları Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi. Irkçı tabela, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri tabelayı kaldırdı.
Irkçı tabelada İbranice, Arapça ve İngilizce "Bu yol Yitzhar'a gider. Araplar için giriş tehlikelidir" mesajı yazılıydı. Gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri ırkçı ifadelerin yer aldığı tabelayı kaldırdı. İsrail Milletvekili Yair Golan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Olmak istediğimiz bu mu? Irkçı bir devlet mi?" sözleriyle tabelaya tepki gösterdi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı