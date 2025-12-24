Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa\'ya baskın düzenledi
24.12.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden 109 İsrailli, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, baskının sabah ve öğleden sonra iki grup halinde gerçekleştiğini duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden 109 İsrailli, polis koruması altında işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 109 İsraillinin sabah ve öğleden sonra iki grup halinde Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsraillilerin, gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan baskın düzenlediği, cami avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İSRAİL POLİSİ GÖZ YUMUYOR

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Kudüs, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Four Channel Four Channel:
    bu yapı Kudustedir. kudus de israilin bir sehridir. nasil isgal oluyor. pkklilarin sözde Kurdistan haberleri gibi başlık atmayin. neyse onu verin. 0 1 Yanıtla
  • Ülkü Özdemir Ülkü Özdemir:
    Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir’de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Navigasyon ölüme götürüyordu Navigasyon ölüme götürüyordu
Tavuk çiftliğinde kendisini asarak yaşamına son verdi Tavuk çiftliğinde kendisini asarak yaşamına son verdi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Barcelona’yı son nefeste devirdi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı son nefeste devirdi
Beşiktaş’tan maç sonunda üst üste gönderme Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:58
Kulübü takımda kalacağını açıkladı Fenerbahçe’de transfer iptal
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 20:26:57. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.