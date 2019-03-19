İşsiz Genç Bunalıma Girip İntihara Kalkıştı

İşsiz genç bunalıma girip intihara kalkıştı
Başkan Yılmaz gence iş sözü verince intihardan vazgeçti
Aşağıya inen genç, kendisine intihar etmemesi için yalvaran, eşi ile barıştırmak için de söz veren kadının elini öptü
BALIKESİR - Balıkesir
'de yapımı süren iş merkezinin üst katına çıkan işsiz genç, intihara kalkıştı.
İnşaatın en üst katına çıkan Halit Çaylak, polis ve çevrede bulunan insanların ikna çabalarına aldırmadı. Sokakta oturan Nursel Aydoğan
isimli kadın da genci ikna etmek için yalvardı. Çaylak, iş bulmak için çalmadığı kapı kalmadığını ve eşinin de kendisini boşamak için mahkemeye verdiğini belirterek, kendisini binadan atacağını belirtti. Karesi Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz'a ulaşan vatandaşlar, Çaylak'ın intihar etmemesi için iş vermesini istediler. Körfezde seçim çalışması yapan Başkan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yasin Sagay'ı vatandaşı ikna etmek için görevlendirdi. Polisler ile birlikte inşaatın en üst katına çıkan Sagay, belediyede iş sözü verdi. Genç
adam Yasin Sagay'la birlikte inşaattan aşağıya indi. İntihardan vazgeçen Halit Çaylak, kendisine aşağıdan intihar etmemesi için uyaran, eşi ile barıştırmak için söz veren ve ayrıca iş bulacağını belirten Nursel Aydoğan'ın elini öptü. Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Halit Çaylak'ın yarın belediyede işe başlayacağını açıkladı. Halit Çaylak'ın intihardan vazgeçmesi ile birlikte vatandaşlar olay yerinden dağıldılar.