İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! - Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!

24.05.2021 14:08

Afrika kökenli bir kadın, İstanbul Beyoğlu'nda 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Kimseyle konuşmayan ve yemek yemeyen kadının, yalnızca tuvalet ihtiyacı için yandaki parka gittiği belirtildi. Yüzünü berber önlüğüyle örten kadın hakkında açıklamalar yapan mahalleli ise, "Afrikalıları getirdik ama sorun çözülmedi, yetkililerin bir şey yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan duvar üstünde oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

İstanbul bu gizemli kadını konuşuyor! 5 gündür aynı duvarda oturuyor

AFRİKALILARI GETİRİP SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul bu gizemli kadını konuşuyor! 5 gündür aynı duvarda oturuyor
İstanbul bu gizemli kadını konuşuyor! 5 gündür aynı duvarda oturuyor
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Can: Unutmayın kimse dogdugu yeri ve ailesini seçemez bu dünyada her canlının yaşama hakkı vardır.artık dil din ırk renk ayrımı yapmaksızın her canlıyı sevelim kormayım bu dünyada ne sultan Süleyman. Nede Nemrut ne karun duruyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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