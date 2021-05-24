İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! - Son Dakika

Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan duvar üstünde oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

AFRİKALILARI GETİRİP SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.