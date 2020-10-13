İstanbul'a gelen turist sayısı ağustosta da azaldı - Son Dakika

İstanbul'a gelen turist sayısı ağustosta da azaldı

13.10.2020 10:59
İstanbul'a gelen turist sayısı ağustosta da azaldı, System.String[]

İstanbul'a, ilk sekiz ayda 3 milyon 200 bin, Ağustos ayında ise 436 bin yabancı turist geldi.

İstanbul'a, ilk sekiz ayda 3 milyon 200 bin, Ağustos ayında ise 436 bin yabancı turist geldi. Toplam 4 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Ağustos ayında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında, hava yolunda yüzde 71,8, deniz yolunda yüzde 26,2 düşüş kaydedildi. Konaklama tesislerine gelen yerli turist yıllık, yüzde 20,9; yabancı turist, yüzde 72,6 azaldı. Konaklama tesisleri doluluk oranı yıllık yüzde 67,8 azalarak yüzde 25,1 düzeyinde gerçekleşti. Otellerin ortalama günlük oda fiyatı, yüzde 13,2 düşüşle 93,2 Euro oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri İstanbul Turizm Bülteni, Ekim 2020 sayısında ele aldı.

SEKİZ AYDA 3,2 MİLYON TURİST

2019 yılının ilk üç ayında İstanbul'a yurt dışından 3,1 milyon turist gelmişti. 2020 yılında, sekiz ayda ancak 3,2 milyon turiste ulaşıldı. Turistlerin yüzde 13,8'i Ağustos ayında geldi. Ağustos ayında gelen turist sayısı, yıllık yüzde 71,7 azalarak 436 bine geriledi. En çok turist gönderen ülkeler, Rusya Federasyonu (yüzde 12,8), Almanya ( yüzde 10,6) ve İngiltere (yüzde 8,8) oldu.

Ağustos ayında, hava yolu ile 433 bin, deniz yolu ile 2 bin 900 yabancı ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısında hava yolunda yüzde 71,8, deniz yolunda yüzde 26,2 düşüş meydana geldi.

TOPLAM 4,2 MİLYON KONAKLAMA

2020'nin ilk sekiz ayında, konaklama tesislerine yerli ve yabancı 4 milyon 200 bin turist geldi. Ağustos'ta konaklama tesislerine gelen turist sayısında yıllık yüzde 72,6 azalma görüldü. Ağustos 2019'da İstanbul'da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 72,2 iken, Ağustos 2020'de bu oran yüzde 47,4'e geriledi. Geceleme süresi ise yıllık yüzde 64,7 azalarak 1 milyon 25 bin oldu.

KONAKLAMA TESİSİ DOLULUK ORANI YÜZDE 67,8 AZALDI

Konaklama tesisleri doluluk oranı, yıllık yüzde 67,8 azalarak yüzde 25,1 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 13,1'ini yabancı, yüzde 12'sini yerli ziyaretçiler oluşturdu.

ORTALAMA GÜNLÜK ODA FİYATI, 93,2 AVRO

Otellerin ortalama günlük oda fiyatı, yıllık yüzde 13,2 azalarak 93,2 Avro olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 61,5 azalarak 36,2 Avro oldu.

(İHA)

İstanbul'a gelen turist sayısı ağustosta da azaldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a gelen turist sayısı ağustosta da azaldı - Son Dakika Ekonomi

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