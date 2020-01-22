İstanbul açık veri zirvesi; veri ancak kullanılırsa fayda yaratır - Son Dakika

Açık Veri Zirvesi; veri ancak kullanılırsa fayda yaratır

İSTANBUL, (DHA) ? İzlemedeyiz Derneği, Açık Veri Zirvesi düzenledi. Zirveyle, birçok farklı sektörden veri üreten, araştıran, görselleştiren, raporlayan ve kontrol eden kişiler bir araya geldi. Uzmanlar, doğru veriye ulaşmak için açık olmasının gerekliliğini anlatarak, verinin ancak kullanırsa fayda sağlayacağını, vurguladı.

İzlemedeyiz Derneği'nin bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdiği Açık Veri Zirvesi, sivil toplum, basın, özel sektör, yerel yönetimler, akademi gibi farklı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Katılımcılar, kendi alanlarında veriyi nasıl kullandıklarına dair bilgiler alıp, hikayelerini paylaştı. Etkinlikte, açık verinin önemine dikkat çekilerek, geleceği ve neden gerekli olduğu tartışıldı. 3 oturumla gerçekleşen zirvede; yerel yönetimler ve açık veri kullanımı ile veri gazeteciliği konuları ele alındı.

'FARKLI SEKTÖRDEN İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLEDİK'

Açık Veri Zirvesi hakkında bilgi veren İzlemedeyiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Ersun, zirvenin üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, 'Önümüzdeki yıllarda da zirveyi düzenlemeye devam edeceğiz. Temel amacımız birçok farklı sektörden paydaşların açık veri başlığı altında bir araya geldiği bir ortam yaratmaktı. Akademisyenler, öğrenciler, yerel yöneticiler, ulusal düzeyde siyasetin içindeki insanlar ve gazetecileri bir araya getirip diyalog kurmalarını sağlayacak alan açmak istedik. Bugünkü zirveden edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak, önümüzdeki yıllarda yeniden kurgulayacağız' dedi.

'DOĞRU VERİYE ULAŞMAK İÇİN AÇIK VERİ ŞART'

İzlemedeyiz Derneği Proje Koordinatörü Asya Durmaz ise, Açık Veri Zirvesini geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyerek, 'Tamamen yurt içine odaklı, akademisyenlerin, özel sektör çalışanlarının ve sivil toplum örgütlerinden katılımcıların olduğu bir zirve düzenlemek istedik. 6 yıldır açık veri alanında çalışmalar yürütüyoruz ve bu kavramın Türkiye'de daha bilinir olmasını istiyoruz. Belediyeler de bu alanda çalışmaya başladı. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açık veri portalını açtığını duyurdu. Aslında çok önemli bir kavram biraz daha yayılması gerekiyor. Çünkü doğru veriye ulaşmamız için açık veriye ulaşmamız lazım' dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİYLE SAVAŞIYORUZ'

Yanlış bilginin çok hızlı yayıldığını aktaran Durmaz, 'Açık veri formatının ne olduğunu, aslında bu alana ihtiyacımız olduğunu anlatıp iş birliklerinin gelişmesini hedefliyoruz. Günümüzde internet çok yoğun kullanıldığı için yanlış bilgi çok hızlı yayılıyor. İnsanların doğru bilgiye ulaşması için o saf, ham veriyi görmeleri gerekiyor. Bilgi kirliliğiyle savaşıyoruz diyebiliriz' diye konuştu.

AÇIK VERİ NEDİR?

Türkiye'de açık veri çalışmaları ve veri gazeteciliği söz konusu olduğunda akla ilk gelen isim olan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Dağ da, 'Açık veri, veri üzerindeki fikri mülkiyet haklarının belirlendiği, herkes tarafından kullanılan ücretsiz ama bazı durumlarda ücretli olabilecek veriye diyoruz. İçinde bulunduğumuz gezegen hayat kalitemizi artırmak yönünde lütufkar davranabiliyor ama bunu daha iyi bir seviye taşımanın yöntemi de aslında çevrili olduğumuz dünyadaki olguları daha iyi anlamaktır. Açık veri tam bu noktada aktivizm aracı olabileceği gibi bir kurumun veya yerel yönetimin önemli bir enstrümanı haline gelebiliyor' ifadelerini kullandı.

'VERİYİ ANCAK KULLANIRSAK FAYDA YARATIR'

Açık verinin işleri kolaylaştırdığını söyleyen Dağ, 'Türkiye bu konuyla ilgileniyor ama dünyaya baktığımız zaman çevrili olduğumuz ekosistem bize verinin neden açılması gerektiğini hayat kalitesi ve kişisel haklar, demokrasi, şeffaflık gibi kavramlar üzerinden için dolduracak eylemler yapıyor. Yani veriyi ancak kullanırsak fayda yaratır. Açık veri bize diyor ki; 'ben açtım, standartlaştırdım, lisansladım, bunu istediğin gibi kullan' işimi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar için hazır hale getirilmiş içerik, kaynak demek. Ne kadar çok veri o kadar çok hayat kalitesi, iyi iş, iyi araştırma, iyi haber, iyi denetim? dedi.