İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 35 yaşındaki İbrahim Özkan yedinci kattan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Özkan, öğle saatlerinde bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler

-Ambulansla götürülmesi

- İstanbul