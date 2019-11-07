Son Dakika Haberleri: İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY
Son Dakika Güncel İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY

6 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 35 yaşındaki İbrahim Özkan yedinci kattan atlayarak intihar etti.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY, System.String[]
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 35 yaşındaki İbrahim Özkan yedinci kattan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre,  İbrahim Özkan, öğle saatlerinde bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda  4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan,  daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler

-Ambulansla götürülmesi


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]