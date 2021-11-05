İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu - Son Dakika

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İSTANBUL HAVA DURUMU | 5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 5 Kasım Salı günü (Bugün) İstanbul'da sıcaklık en düşük 14°C ve en yüksek 20°C derecedir.

Sabah saatlerinde sis beklenmektedir.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? | 5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 5 Kasım Cuma günü (Bugün) Ankara'da sıcaklık en düşük 12 °C ve en yüksek 19°C derecedir.

İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? | 5 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 5 Kasım Cuma günü (Bugün) İzmir'de sıcaklık en düşük 20°C ve en yüksek 29°C derecedir.

Sabah saatlerinde sis ve pus beklenmektedir.