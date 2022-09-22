Yangın, Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. Tamirhanedekilerin ısınmak yaktığı ateş sonucu çıkan yangında, yükselen alevler yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede ve binada hasar oluştu.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

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