İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. Tamirhanedekilerin ısınmak yaktığı ateş sonucu çıkan yangında, yükselen alevler yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede ve binada hasar oluştu.
Görüntü dökümü------------------------Binadaki yangının görüntüsü -Binanın çevresini saran alevlerin görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin görüntüsü
-Mahalle sakinlerinin görüntüsü
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