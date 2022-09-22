İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI

22.09.2022 11:39
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI

ARNAVUTKÖY'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı.

ARNAVUTKÖY'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. Tamirhanedekilerin ısınmak yaktığı ateş sonucu çıkan yangında, yükselen alevler yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede ve binada hasar oluştu.

Görüntü dökümü

------------------------Binadaki yangının görüntüsü -Binanın çevresini saran alevlerin görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin görüntüsü

-Mahalle sakinlerinin görüntüsü


YORUMLAR
500
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1 Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement