İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

25.06.2022 11:34
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ATAŞEHİR'de üniversitede çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen iki kişi polisin takibiyle yakalandı.

–ATAŞEHİR'de üniversitede çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen iki kişi polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 32 gram esrar, 54 bin lira para ve sahte ikamet belgeleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ataşehir, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir üniversitede, bir kişinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığını tespit etti. 22 Haziran'da harekete geçen ekipler, üniversite çevresinde arka arkaya çalışır vaziyette 2 aracın beklediğini,  araçların içerisindeki 2 şüphelinin birbirleriyle iletişim kurduğunu belirledi. İki araç hareket ettiği esnada polis ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda G.M.Y. ve B.B. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda 32.46 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 54 bin 350 lira nakit para, sahte ikamet belgeleri, sahte araç ruhsatları, yabancı sürücü belgeleri, çok sayıda çalışma izin belgesi ve kimlik kartları ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol uygunlanmak üzere serbest bırakıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Ataşehir Belediyesi'nin, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' Başlıyor Ataşehir Belediyesi'nin, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' Başlıyor
Kaynak: DHA

İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 11:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement