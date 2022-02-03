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Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU - Son Dakika

Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU

03.02.2022 17:05

Gelen son dakika haberine göre SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili aranan şüpheli Mehmet Aslan da yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU
Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU
Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Aslan, Ece Erken, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 12 OLDU - Son Dakika
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