İstanbul Barosu'ndan 2026 CMK Ücret Tarifesine Dava

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarlarını belirleyen ve Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı. Baro, açıklanan tarifeyi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Baro Başkanlığı, yürütmenin durdurulması talepli davanın Danıştay'ın 2026/173 esas numaralı dosyası kapsamında açıldığını duyurdu.

İstanbul Barosu, açıklanan CMK ücret tarifesinin, avukatlık mesleğinin haysiyetiyle bağdaşmadığını belirterek, söz konusu tarifenin kabulünün mümkün olmadığını vurguladı.

Baro, tarifenin iptaline yönelik eylemlilik sürecinin devam edeceğini, konuya ilişkin ilerleyen günlerde ayrıca duyuru yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, CMK ücret tarifesinin iptaliyle birlikte, avukatlık mesleğinin onuruna uygun, adil yargılanma hakkını güvence altına alacak yeni bir tarife oluşturulması için girişimlerin ve ısrarlı taleplerin sürdürüleceği ifade edildi.