İstanbul Barosu'ndan "Sosyal tesis gece kulübü mü oldu?" sorusuna "Cevap vermiyoruz" yanıtı - Son Dakika

İSTANBUL Barosu, sosyal tesis olarak tahsis edilen Balmumcu'daki binanın gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili "ivedi" ve "yazılı" bilgi isteyen Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB), "Cevap vermiyoruz" yanıtı verdi. DHA'nın edindiği bilgilere göre TBB, İstanbul Barosu'nun bu yanıtı üzerine, "Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi" anlamına gelen tekit yazısı gönderdi.

TBB'nin, İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis ettiği 5.5 milyon dolarlık Balmumcu'daki binanın, gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili "ivedi" ve "yazılı" olarak bilgi verilmesi talebine cevap alamadı. İstanbul Barosu, TBB'nin 10 Ağustos'ta gönderdiği yazıya 20 gün sonra "Cevap vermiyoruz" yanıtı verdi. TBB, İstanbul Barosu'nun bu yanıtı üzerine "Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi" anlamına gelen tekit yazısı gönderdi. Beşiktaş Belediyesi ve Emniyet, İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak tahsis edilen Beşiktaş Balmumcu'daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen, alkollü içki satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle faaliyetini durdurdu. Tesisin her gün denetlendiği bildirildi.

İSTANBUL BAROSU'NDAN TBB'YE "CEVAP VERMİYORUZ" YANITI

TBB Saymanlığı 10 Ağustos'ta İstanbul Barosu'na bir yazı göndererek sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesi istedi. TBB "ivedilikle" ve yazılı olarak yanıt verilmesini istedi. İstanbul Barosu'nun 20 gün sonra verdiği yanıtta "Cevap vermiyoruz" dediği öğrenildi. TBB bu yanıt üzerine tekit yazısı göndererek yasal süreci sürdürdü. Bu aşamadan sonra TBB'nin, tüm avukatların sosyal tesis olarak kullanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınarak protokolle İstanbul Barosu'na tahsis edilen binayla ilgili değerlendirme yapacağı öğrenildi. TBB'nin değerlendirme sonrası binanın tahsisini İstanbul Barosu'ndan alabileceği belirtildi.

AVUKATLARIN MESLEKİ SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLERİ İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, İstanbul Barosu'nun kullanımına 25 Ocak 2013'te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın "mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla" kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak "Protokolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder' hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.