Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya ilişkin E.Ö, E.Ö, Y.A, H.Ö. ve S.Ö'yü yakaladı. Kavgaya silahla karışan B.K'nın olay yerinden kaçtığı tespit edildi. 29 Ağustos'ta polis merkezine giden B.K'nın babası M.K, silahlı yaralamayı kendisinin yaptığını ve suç aletini denize attığını söyledi. M.K. hakkında "suçu üstlenme" suçundan şüpheli olarak işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.