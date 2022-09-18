Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı

18.09.2022 14:12
Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen kadın ile kız kardeşinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen kadın ile kız kardeşinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki bir dairede yaşayan zanlı Ferhat Boduroğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Vildan Boduroğlu ve kız kardeşi Fatma Zehra Koyun'un otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kız kardeşin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Kardeşler, İkitelli'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verilecek.

Ferhat Boduroğlu (30), dün Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki bir dairede eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18) bıçaklamış, kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet edip kendisine zarar vermişti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince iki kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlenirken, kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınmıştı.

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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN İKİ KIZ KARDEŞİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN İKİ KIZ KARDEŞİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Beylikdüzü'nde öldürülen iki kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı Beylikdüzü'nde öldürülen iki kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Kaynak: AA

Fatma Zehra, Beylikdüzü, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı - Son Dakika
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