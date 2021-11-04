İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin Çalışma ve Araştırma Programı'nın (ÇAP) 2021-2022 dönemi katılımcılarını belirlemek için başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holdingin desteğiyle düzenlenen bienalin sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacıları buluşturmayı hedefleyen programının yeni dönem katılımcılarını belirlemek için başvurular 1 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Volkan Aslan, Ayşe Draz, Kevser Güler, Ayşin Zoe Güneş, Ferhat Özgür, Bige Örer ve Zeyno Pekünlü'den oluşan Danışma Grubu, aralık ayı sonunda görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecek. Programa katılacak kişiler, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek ve duyurulacak.

Programın salgın koşullarına uygun olarak dijital ortamda ve açık hava mekanlarda gerçekleştirilmesi planlanan 2021-2022 dönemi, Avrupa Birliği Grant Scheme for Common Cultural Heritage Fonu desteğiyle ve BAK (basis voor actuele kunst) iş birliğiyle düzenleniyor.

Programa ilişkin detaylı bilgiye "https://bienal.iksv.org/tr" internet adresinden ulaşılabilir.