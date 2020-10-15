İstanbul Bilişim şirketinin iflasına karar verildi - Son Dakika

İstanbul Bilişim şirketinin iflasına karar verildi

15.10.2020 15:53
İstanbul Bilişim şirketinin iflasına karar verildi, System.String[]

Konkordato talebinde bulunan İstanbul Bilişim (Retro Bilişim Hizmetleri) şirketinin iflasına karar verildi.

Konkordato talebinde bulunan İstanbul Bilişim (Retro Bilişim Hizmetleri) şirketinin iflasına karar verildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, davacı İstanbul Bilişim şirketi yetkilisi Önder Yeşiloba ve Ivan Building yetkilisi Ahmet Artuç ile alacaklı şirket yetkilileri ve avukatları katıldı.

Duruşmada geçici komiser heyetinin nihai raporunu sunduğu belirtilerek, davacı tarafından pay devri sözleşmesi niteliğindeki sözleşme ve tercüme evrakının sunulduğu aktarıldı.

Beyanı sorulan davacı İstanbul Bilişim avukatlarından Emine Aydınay, müvekkili şirket ile dava dışı İngiliz menşeli Ivan Building firmasının satış konusunda anlaştığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını ve teminat mektubu vereceklerini söylediler. Türkiye'de muhabir banka talebinde bulunduk. Bu Ziraat Bankasıdır. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunulduğu için beyanda bulunamadık. Geçici mühletin saati öncesinde bir ödeme yapılması söz konusudur. Geçici mühletten sonra ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Marka değeri de çok düşük belirlenmiştir. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

Söz alan bazı alacaklı şirket avukatları konkordato teklifini kabul ettiklerini beyan ederken, bazı alacak avukatları da konkordato teklifinin reddine karar verilmesini talep etti.

Davaya müdahillik talebi olan Tüketici Başvuru Merkezi yetkilisinin avukatı ise şirket hisse değerlerinin mahkemece belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini savunarak, konkordato teklifini kabul etmediklerini söyledi.

İflas kararı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine hükmetti.

Davacı İstanbul Bilişim şirketi hakkında mahkemece 22 Temmuz 2020 günü saat 16.00'dan geçerli olmak üzere verilen geçici mühletin ve tüm tedbirlerin bugün saat 13.35 itibarıyla tümden kaldırılmasına da karar veren heyet, konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine ve şirketin iflasına yönelik karar aldı.

İflas kararınını açıklanmasına ve kararın derhal nöbetçi İstanbul İflas Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine yönelik karar alan heyet, iflas kararının iflas müdürlüğü tarafından ilan olunmasına, konkordato talebinin reddolunduğunun, geçici mühletlerin tümünün kaldırıldığının, konkordato komiser heyetinin görevine son verildiğinin daha önce ilan yapılan Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilan olunmasına ve daha önce bildirimde bulunulan ilgili yerlere derhal bildirimde bulunulmasına da hükmetti.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan mağdurlar adına açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye tüketici hukuku için çok önemli bir karar verildiğini belirtti.

İstanbul Bilişim firmasının, on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vadettiği ürünleri göndermediğini ve bununla ilgili gelen çok sayıda şikayet olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bundan ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk. Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Hak aramaya gelen tüketicileri gönülden kutluyorum." diye konuştu.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri, İstanbul, Bilişim, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Bilişim şirketinin iflasına karar verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var
İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak         
15:06
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor         
14:41
Üniversiteli genç, İstanbul'un göbeğinde ayı ile burun buruna geldi Üniversiteli genç, İstanbul'un göbeğinde ayı ile burun buruna geldi         
13:57
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Bilişim şirketinin iflasına karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei