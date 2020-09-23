Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL DHABeykoz Kanlıca açıklarında arızalanarak tehlike geçiren 292 metre boyundaki yük gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Türkeli demir sahasına çekildi.

Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

İSTANBUL DHA

Beykoz Kanlıca açıklarında arızalanarak tehlike geçiren 292 metre boyundaki yük gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Türkeli demir sahasına çekildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle tehlikeye maruz kalan 292 metre boya sahip E.R. BAYONNE isimli yük gemisi, Kurtarma 5 ve 11 römorkörümüzün anında müdahalesiyle kurtarıldı ve Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi. Kuruluşumuzun ivedilikle müdahale ettiği olay sırasında herhangi bir can, mal kaybı veya çevre kirliliği yaşanmamış olup 12.55 itibariyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine açılmıştır." denildi.


İstanbul Boğazı, Kanlıca, Beykoz, Makine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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