İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait

21.01.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un cesedi, DNA testiyle doğrulandı. 2025'te kaybolmuştu.

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'na yapılan DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda aileden alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Uluslararası, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.