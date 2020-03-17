İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR
47 dakika önce
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kitlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kitlendi. Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekiliyor.
Edinilen bilgiye göre, TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Çubuklu açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kitlenen gemi kıyıya çekiliyor.
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