İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası

(İSTANBUL) - İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşadı.
İhbar üzerine gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi.
