İstanbul Boğazı'nda Gemi Geçişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul Boğazı'nda Gemi Geçişi

22.01.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ve Yıldırım Sondaj Gemisi parçaları Boğaz'dan geçti.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait parçalar ile Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin sondaj kulesini taşıyan gemi, bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren geçiş nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Çin bayraklı ağır yük taşıma gemisinin Boğaz geçişi, deniz trafiğinde kontrollü şekilde sağlanırken, geçiş anı havadan ve karadan ilgiyle takip edildi. Gemi, genişliği ve taşıdığı yüksek tonajlı yükler nedeniyle römorkörler eşliğinde ilerledi. 139 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemide üç ana parça yük bulunduğu öğrenildi. Yüklerden ikisinin, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki Meg Ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası olduğu belirtildi. Üçüncü yükün ise Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı olduğu kaydedildi.

3 Aralık'ta Çin'den yola çıkan geminin, 23 Aralık'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtiği, Boğaz geçişinin ardından ise rotasını Karadeniz'e çevirerek 24 Ocak'ta Filyos Limanı'na ulaşmasının planlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Osman Gazi, Denizcilik, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda Gemi Geçişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Gemi Geçişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.