İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

18.08.2022 10:51

İSTANBUL Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi.

İSTANBUL Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekiplerince Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi. denildi.

GEMİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, SUN UNICORN isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde emniyete alınarak Türkeli Demir Sahası'nda demirletildi. açıklaması yapıldı.

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İstanbul Boğazında kaçak avcılık su altından görüntülendi İstanbul Boğazında kaçak avcılık su altından görüntülendi İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

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