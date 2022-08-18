Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ambarlı'dan Rusya 'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi. denildi.

Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZ'INDA GEMİ ARIZASI, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

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