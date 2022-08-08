Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerinin önünde eğildi

Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet, Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gaziler karşısında eğilerek yere kapanan heyetin o anları kameralara yansıdı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok yaptığı açıklamada "Bu sene de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

"BURADA OLMAYI ONLARA BORÇLUYUZ"

Seok, "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" ifadelerine yer verdi.