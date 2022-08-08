Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerinin önünde eğildi - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerinin önünde eğildi

08.08.2022 21:16

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet, saygı amacıyla Kore gazilerinin önünde eğildi. Seok, "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" şeklinde konuştu.

Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet, Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gaziler karşısında eğilerek yere kapanan heyetin o anları kameralara yansıdı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok yaptığı açıklamada "Bu sene de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyetin Kore gazileri önünde eğilmesi şaşkınlık yarattı

"BURADA OLMAYI ONLARA BORÇLUYUZ"

Seok, "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerinin önünde eğildi - Son Dakika
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