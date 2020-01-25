İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'a geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'a geldi. İmamoğlu, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve depremin etkisiyle yıkılan Dilek Sitesi'nin enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarla görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: DHA
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