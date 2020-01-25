Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'a geldi. İmamoğlu, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve depremin etkisiyle yıkılan Dilek Sitesi'nin enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarla görüştü.
Son Dakika Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor