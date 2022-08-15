Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı

15.08.2022 01:15
Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen ve Bilecik Belediyesi tarafından köylülere dağıtılan domates ve biber fidelerinin hasadı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen ve Bilecik Belediyesi tarafından köylülere dağıtılan domates ve biber fidelerinin hasadı yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürleri ile birlikte Yeniköy'deki tarlalarda hasat etkinliğine katıldı. Köy kahvesinde köylülerle sohbet ederek, çay içen Başkan V. Subaşı daha sonra Muhtar Bahattin Kaygısız ve köylülerle birlikte yetişen domates ve biberleri topladı.

"Amacımız ata tohumu geleneğini yaşatmak ve çiftçiye katkı sağlamaktır"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, hasat etkinliği hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki ay önce İBB sera alanlarında yetişen fideleri köylerimizdeki çiftçilerimize dağıtmıştık. Şimdi ise köylülerimizle birlikte yetişen domates ve biberleri topladık. Gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Belediye Başkanlığı olarak buradaki amacımız ata tohumu geleneğinin tekrar yaşatılmasında ön ayak olmak ve yetişen ata tohumlarından çiftçiye de dağıtmaktır. Bu anlamda güzel uygulamayı gerçekleştirmemizde katkıları olan İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkililerine çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Bahattin Kaygısız ve köylüler de gerçekleştirilen uygulamanın çok faydalı olduğunu ve ektikleri fidelerin büyük bir verimlilikle hasat edildiğini ifade etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement