Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı - Son Dakika
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Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı

06.06.2022 10:43
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı

ÇATALCA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

ÇATALCA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası durumu ağır olan yaralı, ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Örencik Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacaköy Caddesi'nde seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALI AMBULANS HELİKOPTER İLE TAŞINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumu ağır olan ve ismi öğrenilemeyen yaralı için olay yerine ambulans helikopter çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelerek Çiftlikköy Stadı'na inen ambulans helikopter ağır yaralıyı alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakletti. Jandarma ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan her iki otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı
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Kaynak: DHA

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da iki otomobil çarpıştı; Ambulans helikopter ağır yaralı için havalandı - Son Dakika
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