İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı - Son Dakika

İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı

6 saat önce

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle bu ülkeden İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle bu ülkeden İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'koronavirüs'ten Türkiye'nin etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantı ile anlattı. Toplantıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çin'den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı. Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

VİRÜSLÜ YOLCU TESPİT EDİLMESİ HALİNDE

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi durumunda ilk olarak yolcunun havalimanında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak hastanın karantina odasına götürüleceği, buradaki işlemlerin ardından da ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği öğrenildi. Öte yandan THY'nin Çin'den İstanbul'a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Çin'den İstanbul'a THY'nin yanı sıra Çin Güney Havayolları (China Southern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli sefer gerçekleştiriyor.

İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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