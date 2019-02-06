İstanbul - Çipras Kabataş'ta Tekneye Binmeden Önce Esnafla Selamlaştı
52 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHAYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, Heybeliada
'ya gitmek üzere geldiği Kabataş
'a esnafla selamlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın daveti üzerine Türkiye
'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya
'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi
'ne geldi. Esnafla tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'ın yanında eşi Peristera Baziana yer alırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Çipras'ın iskeleye gelişi
-Esnafla selamlaşması
-Yata binmesi
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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