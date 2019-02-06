Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çipras Kabataş'ta Tekneye Binmeden Önce Esnafla Selamlaştı

İstanbul - Çipras Kabataş'ta Tekneye Binmeden Önce Esnafla Selamlaştı

52 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHAYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.

İstanbul - Çipras Kabataş'ta Tekneye Binmeden Önce Esnafla Selamlaştı, System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,   Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. Esnafla tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'ın yanında eşi Peristera Baziana yer alırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çipras'ın iskeleye gelişi

-Esnafla selamlaşması

-Yata binmesi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Heybeliada, Alexis Tsipras, Kabataş, Güncel
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