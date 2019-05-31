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İSTANBUL- D-100 KARAYOLU'NDA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI SÜRÜCÜLER YARALANDI

13 dakika önce

100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen Veysel Çelen'in kullandığı motosiklet, aynı istikametteki Serkan Güzelaydın'ın kullandığı 34 LA 3070 plakalı motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBUL- D-100 KARAYOLU'NDA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI SÜRÜCÜLER YARALANDI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: DHA
Mecidiyeköy, D-100 Karayolu, Güncel
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