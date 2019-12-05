İstanbul'da 112 ve UMKE'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Bugün ilk acil çağrıdan hastaneden taburcu olunmasına kadar bütün süreci yönettiğimiz ve hastanın hayatına değer kattığımız bir dönemi geçiriyoruz. Böyle bir acil sağlık hizmeti, dünyanın hiçbir yerinde yok." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul 112'nin 25. ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) 15. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci programda yaptığı konuşmada, 21 yıl önce Rize 112 Çağrı Merkezi'nde göreve başladığını anlatarak, "Ben çalıştığım zaman da şunu hissediyordum; başkalarının acılarını tedavi ettiğinizde onu kendi acınıza da merhem ediyorsunuz. Ben daha sonra İstanbul'da 3 yıl acil serviste çalıştım. Hastane acilde çalışan ne kadar insan varsa önce ambulansta çalışmalı. Ambulansta çalıştıktan sonra hastane aciline geçen personel, çok daha rahat empati kurar ve acil vakalarında işleri kolaylaştırır." diye konuştu.

Türkiye'deki acil sağlık hizmetlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirten Birinci, "Bugün ilk acil çağrıdan hastaneden taburcu olunmasına kadar bütün süreci yönettiğimiz ve hastanın hayatına değer kattığımız bir dönemi geçiriyoruz. Böyle bir acil sağlık hizmeti, dünyanın hiçbir yerinde yok. Helikopter ve uçak ambulansla hasta taşıyorsunuz ve sigorta bedeli dahi almıyorsunuz. Sadece uçakla taşınan hasta sayısı 11 bin, helikopterle taşınan 31 bin civarında. Dünya ölçeğinde bize benzer ülkelerle karşılaştırdığınızda böyle rakamlar yok." dedi.

Birinci konuşmasını 112 sağlık çalışanlarına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tamamladı.

"İstanbul'da 112 noktalarını yeniliyoruz ve yenilerini yapıyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da acil sağlık hizmetleri personelinin önemine değinerek, "Acilcileri ben hep sağlık hizmetlerinin akıncıları olarak nitelendiriyorum. Çünkü onlar gece-gündüz insanların canını kurtarmak için özveriyle, cesaretle çalışan insanlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki acil sağlık hizmetlerinin dünyanın en iyileri arasında olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da arkadaşlarımız gece-gündüz her insana en zor zamanlarında ulaşan, saniyelerle yarışan çalışanlarımız. Bunun için onlara minnet duyuyoruz. İstanbul'da toplam 3 bin 300 kişi bu uğurda çalışıyor. 15 sene önce UMKE dediğimiz Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, gönüllülük üzerine kuruldu. Bunlar da 112 gibi afet durumlarda veya acil durumlarda insanımızın hizmetine koşuyorlar. İstanbul'da 112 noktalarını yeniliyoruz ve yenilerini yapıyoruz. Acil hizmetler, zor hizmetler. Bunları destekleyip iyi çalıştırmadığınız zaman maalesef insanlarımızın hayatı riske atılmış demektir. Acil bir hastaya ulaşmanız poliklinikte baktığınız bir hastaya ulaşmaktan daha önemli."

Memişoğlu, 112'yi gereksiz yere arayanların acil sağlık hizmetleri açısından önemli sorun oluşturduğunu anlatarak, "İstanbul'da bir 112 acil servis istasyonundan günde ortalama 11 ila 12 çıkış yapılıyor. Biz il genelinde günde yaklaşık minimum bin 200 ile bin 500, maksimum 3 bin çıkış yapıyoruz. Burada topluma da bazı şeyler söylememiz gerekiyor. İstanbul'da günde 20 bin tane 112 ile alakası olmayan acil çağrı geliyor. Bu konuda toplumuzu eğitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bugün Türkiye çok farklı bir noktada"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ise Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki gelişimini kendi hayat hikayesi üzerinden anlatarak, "1986'da annem için ambulans çağırmıştım ve 1 gün sonra gelmişti. Bugün Türkiye çok farklı bir noktada. 3 ay sonra havacı, denizci paramedik ve doktorlarımız olacak. Denizci paramedik ve doktorlarımız olacak. Sizleri branşlaştıracağız, lisans yaptıracağız 5 yıl sonra aranızdan doçentler çıkacak." dedi.

Konuşmaların ardından, İstanbul'da görev yapan ve kurum içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline madalya ve plaket verildi.

Program, şarkıcı Yusuf Güney'in verdiği konser ile bitti.