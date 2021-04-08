İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde evlendi - Son Dakika

İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde evlendi

08.04.2021 19:33
İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde evlendi, System.String[]

İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde dünyaevine girdi.

İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde dünyaevine girdi.

İstanbul Valiliği, Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen nikah töreni, Ümraniye Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Çiftlerin nikahlarını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Hasan Turan, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile davetliler katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tören öncesi davetlilere hitap etti.

Davetlilerin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Devletimiz bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman kardeşlerimizin sorunlarına da büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor, sosyal politikalar geliştiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Roman vatandaşlarımızın sorunlarını gerçekçi ve derinlikli olarak ele alan politika ve açılımlar 2009'da başladı. Bu kapsamda Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi hazırlanarak günümüze kadar 1. ve 2. eylem planları yürürlüğe konuldu, uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. İstanbulumuzda 26 Şubat'ta 39 ilçe kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, akademisyenlerimiz ve Roman vatandaşlarımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Roman vatandaşlarımıza yönelik 2. eylem planında İstanbul'da yapılan, gelecekte yapılacak çalışmalarımızı istişare ettik."

Yerlikaya, Roman aileleri ve çocuklarıyla sürekli bir arada olduklarını belirterek, "Eşimle birlikte onları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada gerçekleşecek resmi nikah akitlerimizle, aranızdaki bağ, dua ediyoruz daha da güçlensin. Sevginiz tazelensin, yuvanız huzur ve mutlulukla dolsun. Nikahlarınız kutlu olsun. Allah iki cihan saadeti versin." diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftlere Yerlikaya ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım hediyelerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajla nikahlanan çiftleri tebrik etti.

Erdoğan mesajında, "12 Roman çiftimizin nikah merasimlerine nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftlerimize çıktıları bu yolda, sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle iki cihan saadeti diliyorum. Bu güzel teşebbüsünüz vesilesiyle sizleri kutlar, sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şamil Ayrım ve Halis Dalkılıç da törene yazılı mesaj göndererek, çiftleri tebrik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 12 Roman çift, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde evlendi - Son Dakika


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