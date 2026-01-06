İstanbul'da 2.700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
İstanbul'da 2.700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İstanbul'da 2.700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
06.01.2026 14:51
İstanbul'da yapılan operasyonda 2.700 litre etil alkol ve bir kişi yakalandı, serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yaptıkları operasyonda 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerine yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 05. Aralık 2025 tarihi saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'nde iş yerine yapılan baskında 5 litrelik pet şişelere konulmuş toplam 2 bin 700 litre etil alkol ve bir kişi yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul'da 2.700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İstanbul'da 2.700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
