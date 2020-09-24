İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı

İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı Çoklu Baro sistemine geçiş kapsamında İstanbul'da kurulması planlanan 2'nci Baro'nun başvurusu 2 binin üzerinde imza toplandı.

İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı

ANKARA - Çoklu Baro sistemine geçiş kapsamında İstanbul'da kurulması planlanan 2'nci Baro'nun başvurusu 2 binin üzerinde imza toplandı. Toplanan imzalar 12 klasör ile birlikte Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edildi.

İstanbul'da kurulması planlanan 2 No'lu Baro için Kurucular Kurulu Üyeleri Türkiye Barolar Birliği'ne topladıkları imzalar ile başvurularını gerçekleştirdi

İstanbul'da kurulması talep edilen 2 No'lu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Şengül Karslı yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı yasa kapsamında İstanbul'da yeni bir Baro kurma çalışmalarımız 14 Ağustos 2020 tarihinde Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av. Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı olarak imzalı dilekçe ve kurucular kurulu sıfatı ile Türkiye Barolar Birliği başkanlığına başvurduk. Başvurumuzu gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra UHAP üzerinden girişler yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"Yasanın aradığı 2 bin ıslak imzanın üzerinde imza topladık"

Her zaman hukukun üstünlüğünü esas alacaklarını ve bu gayede İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuruda bulunduklarını belirten Karslı, "Kuruluş çalışmalarımızın yürütüldüğü süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda başlatmış olduğu yeni baro kuruluşu başvurularını daha sonra sistemi kapatarak sonlandırmış olması karşısında ıslak imzalı başvuru işlemine sürat kazandırdık. Kuruluş başvuru tarihimiz olan 14 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar 1 aya yakın bir sürede, yasanın aradığı 2 bin ıslak imzanın da üzerinde meslektaşlarımızın teveccühü ile karşılaştık. Yeni baro kuruluş dilekçelerini fazlası ile topladık. Bugün bu dilekçeleri TBB Başkanlığına üst yazımız ekinde sunduk" şeklinde konuştu.

"TBB'nin gecikmeye mahal vermeden yetki vermesini beklemekteyiz"

Yeni Baro'nun kurulması için kamuoyu önünde kararlı bir duruş sergilediklerini aktaran Karslı, "Bugün Ankara'dayız, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına müracaatımız resmen gerçekleşmiştir. Emeğin iradenin ve kararlılığın eseri yeni baromuzun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere bu dakikadan itibaren Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği'ne gerçekleştirilen İstanbul 2 No'lu Baro talebine, kurulması planlanan Baro'nun Kurucular Kurulu Üyeleri Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av. Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı katıldı. Yaklaşık 2 bin 50 adet ıslak imzalı başvuru dilekçesi 12 klasör eşliğinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na teslim edildi.

İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Ağustos, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2'nci Baro'nun kurulması için başvuru yapıldı - Son Dakika

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