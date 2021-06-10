İSTANBUL'DA 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Ümraniye ve Çekmeköy'de 3 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli Harun A. (30) yakalandı. 52 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Sancaktepe - Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde 27 Nisan 2021 - 21 Mayıs 2021 ve 22 Mayıs 2021 tarihlerinde 3 ayrı hırsızlık olay gerçekleşti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Harun A.'yı 7 Haziran'da yakalayarak gözaltına aldı. 52 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.