İstanbul'da 30 yeni metrobüs törenle hizmete girdi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) alınan 160 metrobüsten 30'u törenle hizmete girdi.

Edirnekapı Metrobüs Garajı'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un otobüs ihtiyacının elzem olduğuna dikkati çekerek, filodaki araçların kilometre ve yaş ortalamalarının yüksek olduğunu söyledi.

Kentin otobüs filosunun yenilenmesinin mecburi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 5 Ağustos 2021'de düzenlenen ihale sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 ve 25 metrelik 60 otobüs alımı için iki farklı yerli firmayla anlaşma sağladıklarını belirtti.

İETT araçlarının yaşlarına bağlı olarak bazı olumsuzluklar yaşandığını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla bunu daha da azaltacağız. Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri, sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük, bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem ufak tefek artan olsa da daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim."

"İstanbul'a hizmet edecek özel metrobüsler"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de Otokar'ın ihtiyaca özel olarak tasarlayıp ürettiği otobüslerin Türkiye'de ve başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkede kullanıldığını, her gün milyonlarca yolcunun Otokar araçlarıyla seyahat ettiğini söyledi.

İstanbul toplu ulaşımındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimlerini, mühendislik ve AR-GE kabiliyetleriyle birleştirerek İstanbul için en ideal metrobüsü geliştirdiklerini vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti:

"Mühendislerimiz dünyaya örnek olan metrobüs hattını detaylı analiz etti; bu hattın zorluklarının bilincinde olarak İstanbul'a en iyi hizmet edecek özel metrobüsleri tasarladı. Çalışma arkadaşlarımız özenle üretti. Otokar olarak İstanbul'a, İETT'ye yeni bir alanda yeni bir araçla hizmet verecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL ile İstanbul ulaşımındaki standartları yükseltmeyi hedefliyoruz."

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de yeni araçların özelliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Bilgili ve Görgüç, diğer davetlilerle yeni metrobüslerin test sürüşüne katıldı.