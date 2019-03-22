Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 47 Bine Yakın Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

İstanbul'da 47 Bine Yakın Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da 3 iş yeri deposuna yapılan baskında 46 bin 454 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da 47 Bine Yakın Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi, System.String[]
İstanbul'da 3 iş yeri deposuna yapılan baskında 46 bin 454 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonların üzerinde bulunan 'Türk Malı' etiketi dikkat çekerken, olayla bağlantılı 3 kaçakçı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Bağcılar ve Küçükçekmece'de yurda yasa dışı yollarla sokulan cep telefonlarının satışının yapıldığı 3 cep telefonu deposu tespit etti.

TELEFONLAR, IMEI KLONLAMA CİHAZIYLA 'TÜRK MALI' GİBİ ETİKETLENMİŞ

İki ayrı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 adrese 15 Mart'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, iş yerinde çeşitli marka ve modelde 46 bin 454 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 14 bin 220 tane cep telefonu bataryası, IMEI klonlama cihazları, barkod etiketleri, 20 bine yakın telefon parçası, 1 dizüstü bilgisayar ve 2 adet ara bağlantı kablosu ele geçirildi.

KAÇAK TELEFONLARIN ÜZERİNE 'TÜRK MALI' ETİKETİ YAPIŞTIRMIŞLAR

Kaçakçıların, yurda illegal yollardan soktukları cep telefonlarının üzerine 'Türk Malı' etiketi yapıştırarak IMEI numaraları değiştirilen cep telefonlarını piyasaya sürdükleri, bu yöntemle yüklü miktarda vergi kaçırdıkları ortaya çıkarıldı. Gümrük kaçağı telefonlara el konulurken, 3 iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Türk Malı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz? Yine Banker Bilo Sahnesi, Yine Afganlı Göçmenler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 47 Bine Yakın Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]