İstanbul'da 47 Siber Suçlu Gözaltında - Son Dakika
İstanbul'da 47 Siber Suçlu Gözaltında

İstanbul\'da 47 Siber Suçlu Gözaltında
04.02.2026 09:07
Çocuklara ait cinsel istismar içerikleriyle ilgili 47 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekiplerince, çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi. İncelemeleri tamamlanan 47 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

