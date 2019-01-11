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İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı

14 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

Eyüpsultan Kemerburgaz- Hasdal Yolu Sakarya Kışlası önünde 5 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında, 17 HR 078 plakalı cipin sürücüsü Adil Y. (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan modifiyeli cipin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, cip sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde aracın plakası belirlenmiş ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden tespit yapılarak sürücü Adil Y. yakalanmıştı. Göktürk Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Adil Y. çıkarıldığı mahkemece "taksirle adam yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cip sürücüsü kazadan sonra gizlice olay yerine geldi

Şehir kameralarına yansıyan görüntülerde cip sürücüsü Adil Y.'nin kazadan kısa bir süre olay yerine geldiği ve olan biteni izledikten sonra oradan ayrıldığı tespit edildi. Adil Y.'nin kimliğinin ise kendisine ait iş yerinin bulunduğu Başakşehir sanayi sitesindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlendiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

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