İstanbul'da saman balyaları arasına gizlenmiş 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'den İstanbul'a yük taşıyan bir tırda, piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 65 bin kaçak sigara ele geçirildi

Tırdaki sigaraların, bölücü terör örgütü PKK'yla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından Mardin'den gelen bir tırda yapılan aramada saman balyaları arasına saklanmış 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı tır sürücüsü ile muavin gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'nın önemli gelir kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamülleri ve sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Mardin'den 'yasal yük' süsü verilerek saman yüklü olan bir tır içerisinde, samanların arasına gizlenmiş yüklü miktarda gümrük kaçağı sigaranın İstanbul'a getirileceği ve piyasaya sürüleceği istihbaratını alan polis, söz konusu tır ve sürücüsü ile ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte, saman yüklü tırın İstanbul'a girmek üzere olduğu ve kentin kenar ilçelerinden Sultanbeyli'ye giriş yaptığı belirlendi. Yüklü tıra, geçtiğimiz Cumartesi günü ilçede bir tır garajına park ettiği sırada hassas burunlu dedektör ile birlikte operasyon düzenlendi.

Kaçak sigaraların arkası araştırılıyor

Gece saatlerinde tır parkına girer girmez durdurulan araçta A.Ç. ve R.A. adlı 2 şüpheli yakalandı. Dedektör köpekle detaylı arama yapan polis ekipleri, aracın dorsesinde saman balyaları arasına "zula" tabir edilen bölmede koliler halinde değişik markalarda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan toplam 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, yüklü miktardaki tütün mamülünün bölücü terör örgütü PKK'yla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Tır sürücüsü iki şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlıların, çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol" hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi.