Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı

10.11.2022 14:46

İstanbul'da motosikletinin plakası çalınan Koray Başpınar, gittiği noterde ölü olarak gözüktüğünü öğrendi. Başpınar, son çare olarak nüfus müdürlüğüne gitti. Nüfus müdürlüğünde ise sağ olarak gözüktüğünü ve yaşadığına dair belge aldığını söyleyen Başpınar, yaşananlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.

İstanbul'da yaşayan Koray Başpınar, bir sabah sokağa park ettiği motosikletini paramparça edilmiş halde buldu. Başpınar'ın motosikletini çalamayan hırsızların, motorun plakasını alıp gittikleri anlaşıldı.

NOTERE GİTTİĞİNDE "ÖLÜ" GÖRÜNDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Bunun üzerine plakası çalınan Başpınar, notere başvurarak plakasını yeniden çıkarmak istedi. Ancak görevliler kendisine sistemde "ölü göründüğünü" söyledi. Yaşadığını kanıtlamak için kapı kapı devlet dairelerini dolaşan Başpınar, "Noterde sisteme girdikleri zaman vatandaş ölü olduğu için plaka değişikliği yapılamaz diyor. Trafik şubede yaşıyorum ama noterler birliğinde ölü görünüyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler" dedi.

NOTER NOTER GEZDİ

Kanal D Ana Haber'in edindiği bilgiye göre Başpınar'ın ilk başvurusu olumsuz yanıtlanırken ikinci başvurusu da aynı şekilde sonuçlandı. "Sistemde hata vardır" düşüncesi ile diğer noterlere de giden Başpınar, "İki noterle görüştüm ilk noter öldüğümü söyledi. İkinci noterde yine sistem üzerinde araç sahibinin ölü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Başpınar yaşadığını ispatlamak için bu sefer de nüfus müdürlüğüne gitti. Başpınar nüfus müdürlüğünde ise yaşadığını söyleyerek bunu gösteren belgeyi kendisine verdiklerini söyledi. Talihsiz vatandaş, tüm gelişmelerin ardından elinde bir "ölü görünüyor" bir de "yaşıyor" belgesi ile kara kara ne yapacağını düşünüyor.

YORUMLAR (2)
500
GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı
15:42 Ne yapacakları merakla bekleniyordu! HDP, 10 Kasım'ı es geçti
15:39 Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun?
15:21 İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar
15:18 Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu hastanelik oldu
15:08 CHP'li 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi
15:00 İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu
14:16 Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk için paylaştı: Sevgiyle, saygıyla ve özlemle
14:14 Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı
13:35 Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 15:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement