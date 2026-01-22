İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Son Dakika
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83\'e çıktı
22.01.2026 18:27
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Megakentte mesai bitiminde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinde trafik ağır ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor.

Karaköy ve Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Kavacık'tan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Son Dakika

